Pascuzzi, focus sicurezza: "C’è molto lavoro da fare"

Simone Pascuzzi candidato sindaco a San Mauro Pascoli, area centrodestra, con la lista San Mauro Futura ha incontrato i cittadini nella biblioteca comunale per parlare di sicurezza pubblica. "La nostra non è una semplice lista, ma un progetto politico locale fatto insieme ai sammauresi – ha detto –. Il nostro motto è: “Ascoltare, agire, cambiare“, e il nostro progetto si fonda su progettualità, concretezza e qualità. In questi anni di consigliere comunale di minoranza insieme ai miei colleghi ho riscontrato otto criticità. A San Mauro Pascoli serve una videosorveglianza attiva, anche secondo i carabinieri e la Polizia Locale: 14 telecamere nei punti di ingresso, 4 a San Mauro Mare, 5 in campagna, 3 zona centrale, 3 in zona Alberazzo e San Vito, con targa system non per fare le multe ma per potere vedere, in caso di bisogno, di entra e chi esce. Servono più controlli con il passaggio della caserma dall’attuale prima fascia alla seconda".

Altra esigenza messa sul piatto dalla lista è quello di un distaccamento fisso della Polizia Locale a San Mauro Mare, un ispettore perchè ce n’erano due e oggi sono posti vacanti. "Ci sono fondi della Regione per un comando mobile, ma nessuno ne approfitta – specificano i membri della San Mauro Futura –. Per gli atti di violenza c’è il numero verde 1522 che viene molto pubblicizzato dal governo Meloni. Noi abbiamo i centri antiviolenza, ma non vengono resi noti, i Comuni non informano. Non servono molto le panchine rosse, i parchi intestati alle vittime di violenza. Esiste il Reddito di libertà per chi subisce violenza con fondi governativi di 400 euro al mese per un anno erogati previa domanda del Comune". Ultima specifica, partendo dal fatto che le regole si impara da piccoli, l’urgenza di educare i bambini e i ragazzi al rispetto degli altri.

Ermanno Pasolini