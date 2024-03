‘Pasqua bassa’ in riviera: "Prenotazioni in arrivo, aperto il 50% dei bagni"

Dopo un inverno mite, caratterizzato da temperature straordinariamente elevate, l’inizio della primavera quest’anno coincide con la prima festa comandata. La Pasqua come si suol dire "cade bassa", si festeggia infatti domenica 31 marzo e lunedì di Pasquetta 1° aprile. È un periodo solitamente freddo e comunque non certo da stagione balneare, tuttavia in riviera c’è tanto fermento e le prenotazioni non mancano. A Cesenatico, dove sono presenti circa 300 strutture ricettive, a Pasqua ne saranno aperte almeno 100, fra cui 80 alberghi e residence, e 20 tra affittacamere e B&B. Leandro Pasini, presidente di Adac Federalberghi, è cauto ma ottimista: "I segnali sono buoni ed io penso che le strutture attrezzate per aprire in marzo lavoreranno bene. C’è ottimismo, le richieste da parte dei turisti non mancano e soprattutto non sono inferiori allo scorso anno. Verranno clienti affezionati che poi scelgono la nostra località anche per le vacanze estive, ma anche tante famiglie e coppie che vogliono semplicemente fare il ponte di Pasqua al mare. Le bellezze del porto canale e del centro storico, assieme al lungomare, sono un valore aggiunto molto importante e che a Cesenatico fa la differenza, specie in bassa stagione".

Il Cesenatico Camping Village aprirà il 27 marzo e lo fa con la novità sensazionale della prima piscina semiolimpionica riscaldata all’interno di un campeggio, come ci anticipa il patron Terzo Martinetti: "Saremo aperti con le case mobili, i bungalow, le piazzole per i camper e tutti i servizi, quindi bar, ristorante, market e gli stabilimenti balneari Villa Celeste e Bagno Camping. La novità più importante è la piscina riscaldata, con la quale vogliamo allungare la stagione di quattro mesi, consentendo ai nostri ospiti di nuotare e divertirsi anche in aprile, maggio, settembre e ottobre. Per la stagione i segnali sono molto buoni. Parecchie richieste anche di stranieri di lingua tedesca". Anche la spiaggia si sveglia dal torpore invernale e a Cesenatico sono già aperti diversi stabilimenti come il Bagno 2000 a Valverde, il Marè, il Riviera ed il Veneto in centro, il Bagno Adria a Ponente, La Spiaggia della famiglia Batani in centro, a cui sono seguite in questi giorni le aperture del Bagno Andrea a Valverde con il ristorante e del Bagno Brasil nella zona Levante; sabato prossimo, 16 marzo, apriranno il Bagno Lucia ed il Bagno Florida in centro, domenica il Bagno Milano e nei giorni successivi tanti altri lidi. Simone Battistoni, presidente della Cooperativa stabilimenti balneari che associa 127 aziende, è fiducioso: "Le prenotazioni per la stagione estiva ci sono e se ci aiuta il tempo si potrà lavorare anche a Pasqua, quando dovrebbero essere aperti circa la metà dei bagni. Molti turisti e amici ci verranno a trovare per un caffè, ma anche per trascorrere una giornata al mare in compagnia, assaporare le ricette di pesce e fare delle belle passeggiate rilassanti sulla spiaggia, che ovviamente allestiremo successivamente tra aprile e maggio". In sostanza la Pasqua bassa non preoccupa gli operatori turistici, i quali, specie se ci saranno delle belle giornate, contano di poter iniziare in anticipo la stagione 2024.