Pasqua, tornano le benedizioni in famiglia

di Ermanno Pasolini

A Savignano sul Rubicone, dopo quattro anni di assenza a causa della pandemia, ma anche per la mancanza di preti, tornano le benedizioni pasquali in un modo del tutto nuovo e originale. Lo spiega don Pier Giorgio Farina parroco della parrocchia di Santa Lucia: "A Dio piacendo ci stiamo avvicinando a una nuova Pasqua, in calendario il 9 aprile. Pasqua significa passaggio e la fede ci spinge a sperare che sia un passaggio verso un tempo migliore di quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni. Fra le tradizioni che ci accompagnano verso il ’santo giorno’ c’è soprattutto la benedizione delle famiglie, che a causa della pandemia siano stati costretti a sospendere. Ma quest’anno abbiamo pensato di riprendere questo bel segno. Seppure io personalmente non potrò farlo per le mie precarie condizioni di salute, grazie all’aiuto dei diaconi e dei ministri della nostra parrocchia, alcuni incaricati visiteranno le case per vivere un breve momento di benedizione e preghiera, portando in dono alle famiglie l’acqua benedetta".

Don Pier Giorgio Farina spiega la novità studiata con i diaconi e con i ministri: "Per essere certi di raggiungere tutti coloro che desiderano la benedizione della propria famiglia e della propria casa, abbiamo chiesto ai fedeli di segnalarcelo attraverso una delle due modalità possibili: compilare il modulo che si può ritirare in chiesa o in parrocchia alla mattina, oppure scrivendo una mail all’indirizzo: [email protected] In entrambi in casi, per accordarci, chiediamo di inviare a chi richiede la benedizione pasquale della famiglia e della casa, l’indirizzo e il numero di telefono. Poi il giorno e l’orario più opportuni. Questo perchè molte volte passando via per via, casa per casa, ci sono diversi che non aprono, oppure case in cui non risponde nessuno perchè sono al lavoro o comunque non in casa".

Conclude don Pier Giorgio: "Chiediamo di consegnare questi dati in parrocchia entro domenica 26 nel contenitore in fondo alla collegiata di Santa Lucia o nella cassetta postale della parrocchia in piazza Borghesi. Tutti i fedeli che avranno fatto richiesta saranno contattati per concordare tempi e modalità. Eventuali offerte potranno essere fatte in chiesa o agli uffici parrocchiali. Un metodo per far sì che nelle case non si presenti gente che nulla ha a che fare con la chiesa e con le benedizioni. La benedizione pasquale non è una moda. Siamo sollecitati da Papa Francesco e dal vescovo Nicolò che ci chiamano a essere missionari e testimoni di Gesù nella vita di tutti i giorni. Per questo abbiamo pensato di tornare a vivere le benedizioni pasquali in modo significativo".