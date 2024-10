Pasquali all’open day di San Marino con il top della chirurgia estetica

Un medico estetico di Cesenatico ha creato un team con i grandi professionisti del "ritocco". Alessandro Pasquali (nella foto), titolare di uno studio in via Squero sull’asta di Ponente del porto canale e di un centro estetico a Ibizia, ha portato a San Marino alcuni dei nomi più celebrati della chirurgia estetica italiana, che sono Giovanni Angiolini, Nicolò Bertozzi, Massimiliano Manfredi e Valerio Sciascia, i quali rappresentano un autentico pool anti invecchiamento. Il tema dell’iniziativa che si è svolta alla Nova Clinic nel centro della piccola Repubblica, è "4Hands Full Face", ed è stata centrata su un open-day che, per la prima volta, ha riunito in un unico progetto estetico i big del settore, per abbinare la "cultura del bello" ai principi universali della salute. Oltre agli ordinari protocolli iniettivi, per molte donne è stato possibile avere consulenze gratuite chirurgiche, anestesiologiche, nutrizionali, wellness e di cosmesi, per togliersi qualunque dubbio e migliorare, in una sola seduta, il proprio aspetto, ma anche il proprio benessere. L’obiettivo del trattamento non è infatti soltanto quello di creare un’armonia dei volumi persi, ma di riportare indietro le lancette dell’orologio "indossando la propria età con stile". Pasquali, uno dei nomi emergenti della medicina estetica italiana, è stato affiancato da Giovanni Angiolini, considerato tra i trenta migliori medici estetici del mondo, Nicolò Bertozzi, tra i massimi esperti italiani in tecniche additive, il chirurgo maxillofacciale Massimiliano Manfredi, prestigioso nome per i lifting profondi, e l’anestesista rianimatore Valerio Sciascia, grande esperto di anestesie profonde e analgesia post-operatoria.

g.m.