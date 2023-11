Pasquali apre uno studio di medicina estetica nel cuore di Ibiza

Un medico di Cesenatico apre uno studio ad Ibiza. Alessandro Pasquali, medico estetico titolare di un importante struttura nel centro del borgo marinaro, sbarca in una delle capitali europee della medicina estetica, dove la bellezza è un imperativo.

Nel capoluogo di Eivissa, il medico ha inaugurato una clinica nell’elegante cornice del Beach Club Shu. Durante il meeting di presentazione Pasquali ha presentato il suo libro ’Mi dica cosa non le piace di sé - Manuale etico per una vita senza filtri’ e ha poi spiegato i trattamenti estetici che effettuerà nel centro.

"Dopo tante collaborazioni con cliniche italiane - ha detto il medico - sentivo il bisogno di mettermi alla prova anche in contesti internazionali e, a quel punto, ho deciso di puntare sulla meta più ambiziosa. A Ibiza esiste un’alta cultura dell’estetica e, già da diversi anni, operano cliniche esclusive che, grazie a trattamenti all’avanguardia, annoverano tra i loro clienti grandi personaggi a livello internazionale. Da diversi anni chi vuole correggere seni, glutei, addomi, nasi e altre parti del corpo, sceglie le cliniche di Ibiza. E’ uno scenario molto stimolante che mi permetterà di crescere e di confrontarmi con i professionisti più celebrati e referenziati della chirurgia estetica".

Pasquali per il momento, sarà presente una settimana al mese nella clinica di Ibiza, ma non lascerà Cesenatico: "Adoro la mia clinica affacciata sul porto e non ho mai pensato di trasferirmi definitivamente alle Baleari. In città ho le mie radici, la mia famiglia e una clientela fidelizzata. Per qualche anno mi dividerò tra la Romagna e Ibiza, seguendo sempre la passione per la medicina estetica. Voglio proseguire questa crescita per avere sempre nuovi stimoli".

Giacomo Mascellani