Passaggio pedonale contestato Lega: "Mamme con passeggini e disabili bloccati dal cordolo"

"Un passaggio pedonale bloccato da un cordolo, che impedisce l’attraversamento alle persone disabili e alle mamme con i passeggini". Così in una nota i consiglieri comunali della Lega Fabio Biguzzi e Antonella Celletti, che hanno presentato un’interrogazione, bocciano quelli che definiscono "gli scivoloni del ’fondamentalismo’ green della Giunta Lattuca". I consiglieri della Lega sostengono che vi siano "lavori infiniti e costosi, spesso di scarsa utilità e forse con qualche errore da matita blu. Stiamo parlando della celebrata pista ciclopedonale di via Ravennate, del costo di circa mezzo milione di euro, in via di realizzazione in una zona che è, per vocazione, intensamente trafficata. Giusta quindi la messa in sicurezza di una pista ciclopedonale che, tuttavia, non deve essere l’escamotage per rendere più difficile e pericoloso il traffico veicolare a servizio delle tante aziende presenti nell’area".

"Proprio in prossimità della rotonda Sant’Anna, infatti - continuano Biguzzi e Celletti - la pista ciclopedonale si allarga a dismisura con una curva aggettante che restringe la carreggiata nel punto in cui da via Ravennate ci si immette in via Quinto Bucci. Ma c’è di peggio. All’inizio di questa strada, anch’essa trafficata e con diversi esercizi commerciali, sono stati rifatti i marciapiedi in funzione della pista ciclabile. E proprio dove si trova il passaggio pedonale, con le relative righe, è stato inserito un cordolo che, nei fatti, blocca il passaggio diretto. Immediate le segnalazioni di cittadini increduli di fronte a questa sorta di barriera che certamente non facilita il percorso dei pedoni, mettendo in particolare difficoltà persone disabili o le mamme con i passeggini. E’ già accaduto di recente, in più lavori pubblici, che si presentino errori di progettazione o di realizzazione".