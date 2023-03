Passaporti, open day del Commissariato domenica 26 marzo

Apertura straordinaria dell’Ufficio Passaporti della Questura di Forlì e del Commissariato di Cesena domenica 26 marzo, dalle 8 alle 13. L’open day è riservato ai residenti nella provincia. A Forlì, in corso Garibaldi 116, e a Cesena in via Don Minzoni 350, potranno presentarsi coloro che hanno già una prenotazione nell’agenda online e volessero, per comprovati motivi, anticipare l’appuntamento. Da giovedì 23 marzo sarà quindi possibile cambiare la propria prenotazione e fissarla per domenica 26. Saranno accolte rispettivamente fino a 200 richieste per Forlì e fino a 100 richieste per Cesena.