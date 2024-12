Passaporto alle Poste. Il nuovo servizio in 11 uffici

Per viaggiare ora si può andare alle Poste. Da lunedì è infatti disponibile in alcuni Comuni del cesenate il nuovo servizio di richiesta e rinnovo passaporti negli uffici postali. Le lunghe attese, previste fino ad oggi, per il rinnovo e il rilascio dei documenti di viaggio, saranno solo un brutto ricordo. Sono state infatti abilitate 31 sedi nella nostra provincia per la richiesta e rinnovo passaporti. Si arricchisce ulteriormente, quindi, il numero delle città nelle quali, grazie all’accordo tra Poste Italiane e il Ministero dell’Interno, residenti e domiciliati possono prenotare un appuntamento in ufficio postale e presentare la documentazione per il passaporto direttamente allo sportello. In parallelo prosegue il servizio di estensione del servizio nei piccoli comuni coinvolti nel progetto Polis, con il rilascio o il rinnovo del passaporto attivo anche in altri 25 uffici postali dei comuni con meno di 15mila abitanti della provincia di Forlì-Cesena, di cui 11 nel territorio del cesenate. Gli undici uffici postali che hanno attivato da qualche giorno il servizio di richiesta e rinnovo passaporti sono a: Gambettola, Roncofreddo, Montiano, Longiano, San Piero in Bagno, Sogliano al Rubicone, Borghi, Sarsina, Gatteo Mare, Mercato Saraceno e San Mauro Pascoli.

Effettuare la richiesta è semplice. Basterà consegnare all’operatore dell’ufficio postale del proprio comune un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare il bollettino di 42,50 euro e una marca da bollo da 73,50 euro. In caso di rinnovo bisognerà consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica, l’operatore raccoglierà le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Il nuovo passaporto potrà essere consegnato da Poste Italiane direttamente a casa del richiedente.

La novità, partita nei mesi scorsi in provincia di Bologna viene quindi estesa progressivamente a tutto il territorio nazionale e ai 363 uffici postali dell’Emilia-Romagna. Più di 3.500 pratiche concluse fino ad ora riguardano proprio il servizio passaporti.