Passata la bufera, sarà l’atteggiamento a fare la differenza

La mentalità, l’atteggiamento nella continuità stanno risultando i punti di forza del Cesena capolista e devono assolutamente continuare nel duello con la Torres, che sta prendendo sempre più la piega di potersi decidere in volata dove potrebbero contare anche i fili d’erba. La squadra bianconera ha ribadito contro l’Olbia una mentalità di ferro non scalfita dalla sosta e non era scontato. Ora deve fare ancora meglio, ossia rispondere al caos scaturito del dopo partita contro i sardi e a tutto quello che ha colpito di recente i bianconeri: dal viaggio a Ferrara riservato ai tifosi con fidelity card, al match contro il Pontedera senza la Mare, alle porte chiuse contro la Fermana. Tutto questo non è calcio ma può influire sul calcio.

La squadra e Toscano hanno ribadito di poter respingere ogni ostacolo, così anche la società deve essere presente, sul pezzo, supportare mister e giocatori, tutelarli in ogni sede. Quindi compattezza in campo e fuori, farsi sentire presso gli organi competenti con fermezza ed equilibrio, essere vigili.

A Ferrara il match è molto rischioso ma questo Cesena ha saputo già conquistare stadi che erano tabù. Gli emiliani sono in crisi e in zona playout (-6 però dai playoff) ma hanno sempre individualità che erano state ingaggiate per la B diretta e in un match specifico possono farsi sentire. Al Mazza sarà anche la prima volta in questa stagione senza Prestia a guidare la difesa, unico calciatore non portiere che nel girone B ha disputato interamente tutte le partite. È un altro ostacolo ma il Cesena ha dimostrato di saperli saltare con forza e deve continuare.

re.ce.