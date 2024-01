Passeggiando alla scoperta di Fioravanti

Il progetto "Ilario Fioravanti. Architettura come Arte" allestito alla Galleria del Ridotto e aperto gratuitamente al pubblico fino al 3 marzo, prevede anche un calendario di passeggiate, che prende avvio oggi alle 14, teso a far conoscere più da vicino le opere presenti in città del maestro cesenate scomparso nel 2012. Il tour prenderà avvio dalla Galleria del Ridotto e sarà illustrato da Serena Orlandi e Pasqualino Solomita che condurranno i partecipanti a visitare la casa studio in via Uberti del 1958; l’isolato urbano con il progetto di Palazzo Almerici iniziato nel 1958 e portato a termine nei primi anni Settanta; la palazzina residenziale con il progetto di edificio per quattro appartamenti in Via Madonna delle Rose datato 1961 e il quartiere Vigne con la realizzazione del progetto INA Casa del 1957. Il percorso della durata di tre ore non prevede almeno oggi di prendere visione del monastero di via Celincordia, un grande edificio collettivo destinato a suo tempo all’ordine delle monache Benedettine, che custodisce molte opere sacre realizzate da Fioravanti. In programma nei giorni a venire anche una destinazione extra urbana, con destinazione Sorrivoli, dove Fioravanti aveva creato la "Casa dell’upupa", casa-laboratorio nella quale hanno preso forma le visioni e le tante idee dell’artista. La mostra nella Galleria del Ridotto, curata da Stefania Rössl, Ulisse Tramonti e Annalisa Trentin, ha il patrocinio dell’Ordine degli Architetti della provincia di Forlì-Cesena, della Federazione Ordini P.P.C. Emilia-Romagna e del Comune di Mercato Saraceno. Il percorso espositivo comprende le fotografie di Michele Buda, Guido Guidi, Francesco Raffaelli e Massimo Sordi. Le fotografie degli itinerari sono a cura di Enrico Mambelli. La mostra è visitabile giovedì e venerdì dalle 16 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.

r.c.