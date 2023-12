Questa sera per la seconda volta si terrà la ’Passeggiata al chiaro di luna’ con lanterne con partenza da Sarsina fino a Calbano. Il ritrovo è alle ore 20 in Piazza Plauto e quando i partecipanti raggiungeranno il borgo storico di Calbano li aspetterà buona musica, grazie al noto musicista e cantante Renzo il Rosso ed al giovane trombettista sarsinate Tommaso Scarpellini, e bevande calde. Inoltre i partecipanti sono invitati a scrivere su un foglio di carta ciò che vorrebbero cancellare del 2023 e sarà poi bruciato come buon auspicio. L’iniziativa è organizzata dalla Consulta delle Donne di Sarsina, col Patrocinio del Comune di Sarsina e supportata dalla Bcc di Sarsina e dall’azienda agricola ’Il Fanante’ di Paolo Bartolini che fornirà il vino.

