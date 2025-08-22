Passeggiata all’alba nel borgo dei pescatori

Passeggiate all’alba con i Custodi dell’Arte. Nel centro di Cesenatico decolla una iniziativa che consiste in un audiopercorso curato dai cittadini, alla scoperta dei luoghi più significativi del borgo di pescatori. Il prossimo appuntamento è domani alle 6.30 del mattino, con ritrovo in via Mazzini davanti al teatro comunale, per una passeggiata gratuita e guidata alla scoperta dei luoghi simbolo della città, tra arte, memoria e identità. Il primo custode ad accogliere davanti al teatro sarà Aldo Sami; a seguire si entrerà nel Giardino di Casa Moretti con Tatiana Ricci, per poi andare in piazza Pisacane dove sotto la statua di Garibaldi ci sarà Graziella Nasolini, mentre i murales di via Baldini vedranno protagonista Ferdinando Cavaliere, per poi chiudere l’itinerario in piazza delle Conserve con l’ascolto di una traccia audio in ricordo di Mauro Battistini. E’ un’occasione speciale per scoprire Cesenatico con occhi nuovi e iniziare la giornata immersi nella bellezza, nella storia e nell’atmosfera unica dell’alba. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, ma per organizzare al meglio questo originale itinerario all’alba, occorre prenotare telefonando all’Ufficio Iat allo 0547 79435, dalle 8.30 alle 19.30, oppure recandosi direttamente negli uffici al piano terra del Palazzo del turismo Primo Grassi di Cesenatico.

g.m.