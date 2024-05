Passeggiata domenicale tra le bellezze storico-artistiche

Oggi, appuntamento con Savignano Metro per metro edizione 2024, rassegna di passeggiate domenicali alla scoperta delle bellezze storico-artistiche di Savignano sul Rubicone. Un pomeriggio alla scoperta delle opere che l’architetto e scultore Ilario Fioravanti ha lasciato a Savignano sul Rubicone, che ha avuto l’onore di annoverarlo tra i propri cittadini. La visita guidata inizierà dall’allestimento museale visibile al secondo piano del palazzo municipale, in piazza Borghesi 9, relativo al progetto "I luoghi della memoria", itinerario artistico attraverso i luoghi della Resistenza, della guerra e della Liberazione della città di Savignano, ideato e coordinato da Paola Sobrero, compianta responsabile dei servizi culturali comunali. Poi il monumento al partigiano "L’Attesa", collocato presso il Parco Don Cesari, la chiesa del Cuore Immacolato di Maria del quartiere Cesare, che contiene numerosi pezzi firmati da Ilario Fioravanti. La visita, a cura di Associazione Guide Turistiche, sarà condotta da Alessandra Brocculi. Partenza alle 15 da piazza Borghesi. Ad accompagnare la passeggiata ci saranno operatori della Podistica Seven. Il progetto, a cura dell’associazione Savignano Eventi, gode del patrocinio del Comune di Savignano sul Rubicone. La partecipazione alle visite è gratuita. Consigliata la prenotazione con un messaggio whatsapp al numero 347 9251168.

e. p.