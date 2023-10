Passeggiata e visita guidata al museo

Riprende il viaggio alla scoperta di "Savignano Metro per metro". Oggi a San Giovanni in Compito una passeggiata e la visita al museo archeologico "Don Giorgio Franchini" guidata dall’archeologa Giorgia Grilli dell’associazione Koiné. L’appuntamento è alle 14.30 alla Pieve di San Giovanni in Compito. Dopo la visita aperitivo al bar del Compito al prezzo speciale di 4 euro con spritz o birra+salatini e pizzette. La passeggiata e la visita sono ad accesso libero e gratuito ma occorre prenotarsi, messaggio whatsapp al numero 347-9251168.