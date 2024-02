Passeggiata storica in ricordo dell’assalto dei partigiani alla Rocca

In occasione dell’ottantesimo anniversario dell’assalto partigiano alla Rocca per liberare patrioti detenuti dai nazifascisti, avvenuto il 9 febbraio 1944, sabato 10 febbraio l’Anpi organizza una camminata sui luoghi della vicenda con letture di testimonianze storiche. La passeggiata storica che prenderà avvio da Porta Montanara alle ore 14.45. Più tardi, alle ore 17, nei locali della sede di via Roverella sarà inaugurata una mostra di illustrazioni. A questo momento interverranno il sindaco Enzo Lattuca, Miro Gori di Anpi provinciale Forlì-Cesena, Elisa Rocchi dell’Associazione culturale Barbablu e lo storico Maurizio Balestra. A seguire buffet e momento musicale con Mirko Catozzi. Informazioni 3336678611 oppure 3331475919