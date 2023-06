Passeggiata tra le lucciole

Si terrà questa sera a Gattolino la tradizionale passeggiata per ammirare le lucciole. Il percorso tra i papaveri è organizzato lungo via Mesola da Terre Centuriate Cesenati in collaborazione col quartiere Cervese Nord dalle 21 alle 23. "Lanciamo l’invito a tutti i cesenati, le famiglie coi bambini, gli appassionati e i curiosi della natura - dice il presidente di Terre Centuriate Michele Ceccaroni - a riprendere il gusto di attraversare le nostre terre con una semplice passeggiata serale, per assistere allo spettacolo naturale della bioluminescenza prodotta dalle lucciole".