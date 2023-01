Passeggiate e letture in memoria della Shoah

Tempo di responsabilità. E del difficile, ma necessario, compito di ricordare. Il 27 gennaio, anniversario della liberazione del campo di Auschwitz, ricorre la Giornata della Memoria per commemorare le vittime dell’Olocausto. Per la ricorrenza, in città avrà luogo venerdì alle 11 una cerimonia istituzionale davanti alla lapide del palazzo del Ridotto. Per scoprire i luoghi della memoria, poi, ’I percorsi del Savio’, attraverso lo Iat di Cesena, propone delle passeggiate guidate, in programma sabato alle 10 e domenica alle 15 al prezzo di 13 euro. Un’esperienza attraverso la Cesena ebraica, tra luoghi e personaggi dal Medioevo alla Shoah, con visita speciale dedicata ai manoscritti ebraici conservati in Biblioteca Malatestiana e alla mostra ’Torah Project’.

I visitatori saranno condotti alla scoperta delle pietre d’inciampo davanti alle abitazioni delle famiglie ebree deportate da Cesena (Anna Forti, Elda Forti, Lina Forti, Lucia Forti, Diana Iacchia, Dina Iacchia, Amalia Saralvo Levi, Giorgio Saralvo, Mario Saralvo) e nelle sedi delle antiche sinagoghe cittadine.

Sempre sabato, ma alle 15.30, è prevista una camminata fino all’Abbazia benedettina del Monte sulle orme di don Odo Contestabile, nominato Giusto fra le nazioni. La passeggiata guidata prenderà avvio da piazza del Popolo, attraverserà la storica via delle Scalette, fino ai luoghi dove visse per anni il monaco benedettino che salvò sei persone ebree dall’Olocausto. Al termine del percorso, dal costo di 8 euro, l’incontro gratuito e aperto alla cittadinanza alle 17.30 con Mario Zani, sua moglie Ariella Severi e don Piero Altieri che racconteranno di don Odo e della loro amicizia personale con lui.

Per informazioni e prenotazioni alle camminate scrivere a [email protected] oppure contattare lo 0547 356327.

Le pagine più oscure della storia mondiale al centro anche del laboratorio Casine dell’Enaip che propone un evento gratuito con il poeta Ilario Sirri che leggerà alcuni passi del testo di Zvi Kolitz ’Yossl Rakover si rivolge a Dio’. Ad accompagnare la lettura, Rossana Maestri e Pietro Greco che cureranno la parte musicale. La lettura verrà ripetuta domenica alle 17, nell’ambito delle ’domeniche al Castello di Sorrivoli’.