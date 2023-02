Passi avanti per la ciclovia, installato il secondo ponte sul Pisciatello

Proseguono i lavori sulla ’Ciclovia del Pisciatello’, la strada ciclabile e pedonale che collega Cesenatico a Cesena, attraverso un percorso immerso nelle campagne e già in larga parte fruibile e utilizzato da cittadini e turisti. La ditta Sistem ha installato la seconda passerella ciclopedonale sul corso d’acqua Pisciatello, a poca distanza dal primo ponte installato sull’Olca all’inizio del mese di febbraio.

Si tratta di due nodi molto importanti e strategici per il completamento dell’intera opera che rappresenterà una via di scorrimento per pedoni, podisti e ciclisti. La terza e ultima passerella sarà posata nei prossimi giorni sempre sul fiume Pisciatello, in corrispondenza di Bagnarola.

Il progetto è caratterizzato anche da una grande attenzione per il verde pubblico e prevede la piantumazione di 2000 tra alberi e siepi nuove. Ricordiamo che il progetto complessivo prevede la realizzazione di otto chilometri e 300 metri di percorso, da aggiungere ai sei chilometri e 700 metri, per un totale complessivo di 15 chilometri. L’opera è a buon punto e nel novembre 2021 è stato inaugurato il primo tratto lungo tre chilometri e 750 chilometri che collega Macerone a Sala. Successivamente è stato completato anche il tratto dalla rotonda della Gnaffa sempre a Sala, fino a via Canale Bonificazione.

Il sindaco Gozzoli è soddisfatto dei lavori eseguiti: "La Ciclovia è già una realtà e questo ci rende orgogliosi. Vogliamo completare il progetto e la posa di questa seconda passerella è un altro passo avanti, anche perchè la collauderemo in tempi brevi in modo da renderla utilizzabile. Sono molto felice anche dell’implementazione del verde che inizieremo nei prossimi giorni".

g.m.