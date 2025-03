’Passi e parole di vino’ si rimette in moto

Sabato 12 e domenica 13 aprile torna, per la seconda edizione, l’evento ‘Passi e Parole di Vino’, incluso nella rassegna dei Percorsi del Savio e in programma nel comune di Mercato Saraceno. Un connubio perfetto tra i sapori dei vini delle cantine locali e lo splendido paesaggio circostante: grazie ad una speciale mappa creata ad hoc si potranno visitare, sia a piedi che in bicicletta, le prestigiose cantine di produzione e saranno presenti attività di vario tipo tra degustazioni in azienda, escursioni, masterclass e molto altro. "Dopo il successo della prima edizione - dichiara la sindaca del paese Monica Rossi -, continuiamo a lavorare costantemente affinché Mercato Saraceno sia sempre più la ‘Città del Vino’. Ringrazio tutti gli organizzatori, le cantine e gli esercenti che hanno saputo tramutare i desideri dell’amministrazione in realtà".

Si parte sabato 12 aprile alle 17:30 nella lussuosa cornice di Palazzo Dolcini con ‘Leggerezza, levità, leggiadria. Il confine sottile al di là della materia’, Masterclass a cura di Francesco Falcone, degustatore e divulgatore, e dell’Associazione Italiana Sommelier. L’evento, per il quale è necessario prenotarsi, ha una durata di circa due ore ed è limitato a un massimo di 40 persone. Il clou del fine settimana arriverà tuttavia domenica 13 aprile per una giornata all’insegna delle degustazioni in azienda e delle escursioni. Dalle 10 del mattino di domenica fino alle 20 sarà in azione il punto d’accoglienza, situato nel parcheggio della scuola media di via Fermi, dove saranno in vendita i kit degustazione. Grazie alla mappa messa in dotazione dall’organizzazione si potranno raggiungere, sia a piedi che in bici, e visitare le cantine di Mercato Saraceno, vicino alle quali si troveranno le varie proposte di chioschi e foodtruck. Presso le strutture è previsto inoltre un corposo programma di attività, mostre ed eventi vari. Per quanto concerne le attività escursionistiche, esse potranno essere svolte sia camminando che pedalando: a piedi, a partire dalle 9:30, è in programma un trekking per l’anello di Monte Dorzale, dal livello medio-difficile, mentre alle 15 inizia la camminata nell’anello di Monte Sasso, dalla difficoltà media. In e-bike, invece, sono previsti due differenti percorsi di 20 km e dalle tre ore di durata: tra una pedalata e l’altra ci saranno soste in alcune tra le cantine del posto. Dalle 10 di domenica l’antichissima pieve di Santa Maria Annunziata a Monte Sorbo sarà invece protagonista di una visita guidata. Gli organizzatori, per l’occasione, metteranno a disposizione un servizio navetta dalla stazione di Cesena. In caso di maltempo, l’evento slitterà a domenica 27 aprile.