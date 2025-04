Passi e parole di vino: degustazioni ed escursioni

Sabato 12 e domenica 13 aprile gli amanti delle occasioni conviviali, gli appassionati di vino e delle camminate potranno gustare le numerose proposte delle cantine di Mercato Saraceno, Città del Vino della Valle del Savio, alla scoperta del territorio passo a passo: Passi e parole di vino, primo evento della rassegna Savio Trail 2025, è un magico connubio fra degustazioni in azienda, escursioni, masterclass e tanto altro. Quest’anno sono previsti anche servizi e offerte come le navette da Cesena e pacchetti turistici di due giorni per una full immersion. Si potranno visitare, a piedi o in bicicletta, le prestigiose cantine di produzione mercatesi, indicate sulla mappa creata ad hoc.

L’evento inizia, dunque, nella giornata di sabato 12 aprile: alle 17.30, nella prestigiosa cornice di Palazzo Dolcini si terrà la Masterclass Leggerezza, levità, leggiadria. Il confine sottile al di là della materia, a cura di Francesco Falcone, organizzata dall’associazione italiana sommelier. Francesco Falcone, degustatore, divulgatore e scrittore, è da vent’anni docente e curatore di un centinaio di laboratori di degustazione indipendenti da nord a sud dell’Italia. La partecipazione alla Masterclass, della durata di due ore circa è limitata a un massimo di 40 persone, con prenotazione obbligatoria all’indirizzo: bit.ly/masterclasspassieparoledivino. Il costo è di 45 euro a persona, 40 per i soci Ais.

Domenica giornata all’insegna delle degustazioni in azienda e delle escursioni, nella splendida cornice delle colline in fiore. Sarà possibile anche effettuare escursioni guidate lungo sentieri e strade delle campagne di Mercato Saraceno, con soste per degustazioni nelle cantine, sia a piedi che in e-bike, da prenotare online.