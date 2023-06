’Passi fra note e sapori’ Torna Savio Trail 2023

di Gilberto Mosconi

Arrivano altri appuntamenti organizzati nell’ambito della rassegna ’Savio Trail 2023’, promossa dall’Unione Comuni Valle Savio. Questa volta il calendario mette in cammino l’iniziativa ’Quattro passi tra note e sapori’. Siamo al secondo appuntamento del 2023. Un appuntamento che si sposta a Bagno e si dipana sul tema ’Quattropassi fra note e sapori’. In programma, passeggiate enogastronomiche con percorsi adatti a tutti, accompagnati da spettacoli musicali e da degustazioni di prodotti tipici di aziende della Valle.

Oggi, con l’esordio della quattro giorni della ’Notte Celeste alle Terme’, verrà inaugurato il percorso escursionistico ’Quattro passi attorno a Bagno’, un progetto di EsploraMontagne. Ritrovo, alle 17, in piazza Ricasoli, e a seguire passeggiata gastronomica alla scoperta delle eccellenze della Valle del Savio, con l’accompagnamento del sound della FunkTrop Marching Band. Aderiscono all’iniziativa i ristoranti Alto e Savio, Cantina Diva, Il Lago Lungo, Paolo Teverini, con la collaborazione del Birrificio Mazapegul, Cantina Casali, Joy Vizio Liquido. Poi domani è la volta di un’escursione in e-bike con una esperta guida di Out.Ro. Il ritrovo è alle 9, in piazza Ricasoli davanti a Ca’ Serafina, con sosta brunch a cura del ristorante Il Lago di Acquapartita. I due appuntamenti, con quelli in programma per giovedì 3 e venerdì 4 agosto, fanno parte dell’iniziativa ’Quattropassi edizione Senior’. L’edizione adatta ai bambini, è in programma il 18 e il 19 luglio, il 5 e il 6 settembre al sentiero "Il Bosco del Benessere" di Bagno. Per Info: 0543911046.