Passione auto, oggi il ritrovo di Lancia Delta, Fulvia e Supercar

Oggi la Valle del Savio presenterà il festoso "Ritrovo Lancia Delta, Fulvia e Supercar", che si concentrerà a Bagno di Romagna per concludere poi la giornata a Mercato Saraceno.

Una colorata e coinvolgente iniziativa, fra appassionati di quelle auto provenienti da varie località, organizzata dai promotori Fiorenzo Marconi e Walter & il Team Delta Challenge di Gabriele Masi, con la collaborazione del Comune termale e le Pro Loco di Bagno e di Mercato.

Un evento no profit, che non è stato promosso a scopo di lucro, ma solo per pura passione per le auto, e in particolare, per quelle che faranno bella mostra e si metteranno in vetrina lanche ungo le strade della Valle del Savio.

Il programma sarà messo in moto questa mattina alle 8, col ritrovo nella piazza-salotto Bettino Ricasoli a Bagno per le iscrizioni e il gustoso momento della colazione a "Kalispera Caffè" di Terme Santa Agnese, e per l’esposizione delle auto partecipanti al ritrovo.

Alle 10, visita guidata a Terme Sant’Agnese, alle 11 aperitivo di benvenuto al Kalispera Caffè, alle 12 degustazioni tisane all’Erboristeria e C’era una Volta, a Bagno. Benedizione delle auto da parte del parroco monsignor Alfiero Rossi.

Poi, alle 12,30, partenza delle auto per il River22-Sporting Club di Bagno, dove verrà scattata la foto-ricordo del ritrovo. Alle 13 partenza per un percorso panoramico, con sosta per il pranzo e premiazioni all’Hotel-ristorante Il Cacciatore di Acquapartita.

Alle 16,30 partenza per Mercato, dove i partecipanti al ritrovo saranno accolti dalle autorità locali e dalla Pro Loco.

gi. mo.