"Passione e impegno sono vincenti"

Rovena Bezati è la titolare del salone di parrucchieri ‘Be Happy’ a San Mauro Pascoli. Originaria dell’Albania, è arrivata in Italia nel 2009 all’età di 19 anni e ora, che di anni ne ha 35 anni, è sposata ed è madre di due bambini. Rovena, che ha sempre lavorato come parrucchiera, ha ‘ereditato’ l’attività dallo storico salone dell’Equipe Dolores, del quale era dipendente: "Dopo 5/6 mesi dal mio arrivo in Italia ho avuto la capacità e la fortuna di trovare lavoro dalla Dolores – ha spiegato -. Provenendo da un altro paese non è stato facile ma mi sono sentita subito come a casa".

Come si trova con il lavoro? "Mi piace molto. Nel settembre 2024 ho fatto un grande passo accettando la proposta della Dolores. Il progetto era quello di entrare come titolare con la presenza, per i primi mesi, di un affiancamento che è stato poi fondamentale in quanto ottimo appoggio dal punto di vista lavorativo e della gestione del negozio. Approfitto, infatti, per ringraziare anche oggi tutta la disponibilità della Dolores. Che consiglio darebbe a chi vuole aprire un’attività di questo tipo? "Quello di cogliere tutte le opportunità che ci vengono date, di provarci sempre e non fermarsi alle paure. Qualsiasi cosa accada ne vale sempre la pena di buttarsi e provare a realizzare un sogno".

Com’è stato, da straniera, adattarsi ad una nuova realtà lavorativa in un nuovo paese? "Auguro a tutte le persone straniere che arrivano qui di trovare le persone e i contesti giusti, così com’è successo a me sia per merito sia anche per un pizzico di fortuna. Il consiglio, tuttavia, è sempre quello di adeguarsi allo stile di vita di un paese e portare sempre il rispetto dovuto a tutto e a tutti".

