Passione Risiko, raduno nazionale in riviera

Cesenatico, in questo fine settimana, torna a vestire i panni di capitale italiana del Risiko. Da oggi a domenica gli appassionati del Club dei Corsari - Risiko Cesenatico, hanno infatti organizzato il raduno nazionale di Risiko. Per la 55esima edizione dell’importante manifestazione, sono attesi 120 giocatori provenienti da tutte le regioni italiane. Le partite saranno disputate all’Hotel Laura, nel centralissimo viale Anita Garibaldi, la strada che collega il porto canale e il centro storico con il lungomare. Qui sarà allestito il quartier generale, dove i concorrenti saranno coinvolti in varie attività. Il ritrovo in albergo è questa sera alle 20, da dove i partecipanti raggiungeranno poi un locale vicino, per far ritorno alle 22.30 quando inizierà il gioco libero nel salone dell’Hotel Laura. Sabato alle 10 del mattino è previsto un Bunker Tour per visitare alcuni dei sistemi di difesa costruiti nella Seconda guerra mondiale, mentre alle 11 ci sarà l’apertura delle iscrizioni, che si chiuderanno alle 14, con la chiamata dei tavoli di gara. Nel pomeriggio si svolgeranno due partite e, dopo la cena, nel salone dell’albergo si terrà una serata sociale con giochi da tavolo. Domenica alle 9.30 del mattino ci sarà l’apertura delle iscrizioni al 14° Open di Corsari di Risiko, che si disputa in due turni a somma punti, ma si può giocare anche solo una partita. Le iscrizioni chiuderanno subito, alle 10, poi ci sarà la chiamata dei tavoli. Alle 10.30 inizierà la prima partita del 14° Open di Corsari di Risiko e inizieranno le semifinali del raduno nazionale. Alle 13.30 ci sarà l’apertura delle iscrizioni del secondo turno del 14° Open Corsari di Risiko, che chiuderanno alle 14.15, per poi passare all’inizio delle partire. Alle 15 è in calendario la finalissima del Raduno Nazionale, cui seguirà la cerimonia delle premiazioni. Gli organizzatori, per coloro che non riusciranno a rientrare nelle semifinali o per coloro che non potevano venire il sabato, nella giornata di domenica proporranno un Torneo Open di due partite a somma punti. Le persone interessate possono avere ulteriori informazioni telefonando al 378 0657000. On line, sul sito del Club dei Corsari - Risiko Cesenatico, ci sono le informazioni dettagliate ed è possibile scaricare e compilare i moduli per l’iscrizione. In pochi sanno che non ci sono limiti e la partecipazione è aperta a tutti gli appassionati di questo gioco che dal secolo scorso è capace di coinvolgere milioni di giocatori di tutto il mondo, abbracciando tutte le fasce di età, dai bambini delle elementari sino ai nonni. Il 55esimo raduno nazionale di Risiko è valevole per la qualificazione al Campionato Nazionale di Risiko di quest’anno.

Giacomo Mascellani