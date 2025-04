"Passione unghie?. Tante le estetiste"

Arianna Nardi è estetista da 30 anni. "Sono tante le ragazzine che vorrebbero cominciare il percorso per diventare estetiste, ma non c’è ancora un regolamento che le aiuti. Fino ai 16 anni sono obbligate a terminare il percorso scolastico. Molte scuole prendono contatto con il nostro centro estetico per far fare alle ragazze gli stage. Gli stage sono visivi: le giovani non possono mettere mano sulle clienti, ma solo seguirci nel nostro lavoro, vedono come si fa un manicure, una ceretta, una pulizia del viso. In 17 anni abbiamo avuto solo un ragazzino, per il resto sempre ragazze. Le giovani si appassionano a questo lavoro perché le affascina il mondo delle unghie colorate, ma l’estetista non è solo questo.