Passo falso del Cesena. La salita è ancora lunga

Prima o poi doveva succedere, è capitato con una sfilza infinita di motivazioni alla base della seconda sconfitta del Cesena in campionato, dopo quella all’esordio con l’Olbia. Stavolta il Cavalluccio ha perso su un campo infido, contro la terza in classifica, la Carrarese, e oltretutto era privo di 5 titolari di grande peso, sei se si considera la quasi immediata uscita di Saber e, infine, avendo giocato in 10 per 45 minuti dopo l’espulsione di Ogunseye.

Nella sinfonia finora impeccabile diretta da Toscano, quella di martedì sera è una nota stonata difficile da ignorare, guardando anche a quanto successo ieri in casa della Spal. La Torres, diretta concorrente al podio, ha vinto 0-2 contro i ferrareri portandosi a 65 punti in totale, -9 dal Cavalluccio.

Chi è stato in campo contro Carrara ha compiuto miracoli a perdere di misura contro una tale messe di elementi contrari. E dire che si era messa benissimo col primo gol di Shpendi, il Cesena ’normale’ avrebbe poi approfittato dell’occasione e di spazi infiniti per sommergere di gol i toscani, come è successo contro l’Entella. Ma nel calcio gli episodi hanno una importanza fondamentale e nella serata apuana al Cesena sono andati tutti di traverso. A cominciare dal gol di Panico allo scadere del primo tempo, dallo strano gol su corner di Schiavi, dal solito arbitraggio di Caldera che aveva diretto il Cesena anche nell’altra sconfitta in Sardegna, le due ammonizioni del centravanti e infine l’errore di valutazione delle condizioni di Saber. Come se Pantani avesse affrontato il Mortirolo con la bici della nonna e avesse pure forato.

Però ha ragione Toscano, la squadra sotto la falcidie degli episodi ha perso lucidità e attenzione sul pareggio e sull’approccio nella ripresa. Con De Rose in campo molte cose sarebbero cambiate, soprattutto nella gestione della testa nella serata in cui anche i califfi difensivi hanno mostrato la corda. Naturalmente non si può far finta che non sia successo nulla, la sconfitta brucia, avere limitato i danni per merito di uno straripante Cristian fa pensare che sin da lunedì col Gubbio, col recupero di squalificati e infortunati, ci sarà una pronta risposta.

Alcune sono arrivate anche da Carrara. La prima è che De Rose è fondamentale per questo centrocampo dove Francesconi ha giganteggiato a lungo, da oscar l’assist per il primo gol di Cristian. David è andato quasi subito in crisi, idem Varone, da sinistra sono arrivati gli spifferi maggiori che hanno messo in subbuglio la difesa. Infine Ogunseye. Vietato infierire, ma non si lascia la squadra in 10 in quella maniera infame.

L’attaccante tradisce le premesse nonostante gli sforzi di Toscano per riportarlo a disposizione perchè uno come lui in condizioni ottimali fa tanto comodo. Così è controproducente, molto meglio piuttosto dare spazio a Giovannini. Altra stazza, d’accordo, non serve ad alzare la squadra, ma meglio offrire esperienze a un giovane, durante l’assenza di Corazza, piuttosto che assistere alle mattane di Ogunseye.