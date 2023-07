Pastasciutta antifascista questa sera alle 20 al circolo Arci Bagnile

Il 25 luglio 1943, crollava il fascismo. A casa Cervi fu giorno di festa da condividere con il paese. I fratelli Cervi con un carro partirono dalla loro casa e da quelle vicine, per raggiungere la piazza di Campegine (Reggio Emilia). Nel carro c’erano i bidoni del latte che contenevano la pastasciutta (in bianco) da dividere con tutti. Nel dicembre dello stesso anno i fratelli Cervi furono uccisi dai fascisti. Il 25 luglio al Museo Cervi di Gattatico (ex casa Cervi) si ripete ormai da anni ’La pastasciutta antifascista’. Anche a Cesena non mancherà la possibilità di ricordare quell’avvenimento. ANPI Cesena e Circolo ARCI Bagnile organizzano infatti una nuova edizione della Pastasciutta Antifascista: questa sera presso il Circolo Arci Bagnile in Via Rovescio 2101, alle 20 si cena con pasta al burro e parmigiano; vino, acqua e una fetta d’anguria sono compresi nel menù. Contributo cena 12 euro. Dalle 21 la serata prosegue con musica dal vivo con Ciuma e Adele. Prenotazione (anche SMS o Whatsapp) al numero 3336678611.