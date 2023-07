’Pastasciutta antifascista’ ricordando quella della famiglia Cervi

La sezione di Cesenatico dell’Anpi, l’Associazione nazionale dei partigiani italiani, organizza la ’Pastasciutta antifascista’, che si terrà martedì 25 luglio alla Casa nel Parco. In questo punto di ristoro ricavato al centro del Parco di Levante, il polmone verde della città a due passi dal mare, dalle 19.30 si terrà una serata di festa a ricordo della famiglia Cervi. "Oggi come allora festeggiamo la caduta del fascismo - dicono gli organizzatori - condividendo un momento di riflessione, anche sull’attuale momento storico, a cui seguirà una festa con pastasciutta, specialità romagnole e tanta musica".

La serata vuole ricordare il 25 luglio 1943, quando la famiglia Cervi festeggiò l’arresto di Mussolini, cucinando una pasta condita con burro e formaggio. Dopo 21 anni la dittatura fascista aveva iniziato a vacillare e, per festeggiare una ritrovata speranza, la famiglia Cervi decise di condividere il cibo con tutta la comunità e distribuì la pastasciutta nella piazza di Campegine in provincia di Reggio Emilia. A Cesenatico si vuole mettere la lente su questo momento di libertà, sui valori e sulle persone che hanno combattuto per porre fine alla dittatura fascista. Alle 19.30 ci saranno degli interventi per ripercorrere la storia, le origini e i valori sempre attuali della famiglia Cervi.

Con l’Anpi di Cesenatico in questa iniziativa saranno presenti gli esponenti di Anpi Rubicone, con Cgil Cesena, Cgil Forlì, la Rete Democratica Antifascista di Cesenatico e il Coordinamento Storie e Memoria Antifascista di Cgil Emilia-Romagna. Alle 19.45 inizierà la cena con la pastasciutta antifascista e a seguire musica dal vivo con Cinzia e Wilches. La partecipazione costa 12 euro a testa.

g.m.