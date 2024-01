Patente, donna diabetica in lista d’attesa per 14 mesi. “Negato un mio diritto”

Cesena, 29 gennaio 2024 – Quattordici mesi di attesa per avere una certificazione del diabetologo che attesti l’abilitazione alla guida. Sono decisamente tanti. Ma oggettivamente troppi per chi ha prenotato qualche giorno fa ed ha la patente in scadenza al 1° dicembre dell’anno in corso. La vicenda viene segnalata da una donna di 74 anni affetta da iperglicemia lieve da diabete che, come succede ogni due anni, si appresta per tempo al rinnovo dell’autorizzazione alla guida.

Per chi è affetto da tale problematica, infatti, l’iter è complesso. "Mi viene chiesto - elenca la donna - un esame ematico, un elettrocardiogramma e relativa visita dal cardiologo, e il referto di una visita oculistica. Con questa documentazione vado poi dal medico diabetologo che, valutati i risultati, mette il suo placet sul foglio con il quale mi presento in agenzia per il rinnovo. Qui il medico dell’Aci valuta la certificazione rilasciatami dal diabetologo ed emette un giudizio di idoneità o meno". Ed ecco l’intoppo: c’è un unico medico diabetologo incaricato dall’Ausl al disbrigo di questa pratica per i distretti sanitari Cesena-Valle Savio e Rubicone. Opera al Santa Colomba di Savignano sul Rubicone e, al momento, non ha la possibilità di accogliere la signora se non tra 14 mesi.

"Ad ogni rinnovo - dice la 74enne - mi organizzo per tempo, ma non è mai successo che mi si prospettasse un’attesa di 14 mesi. Non mi sono arresa, però. Sono andata all’ospedale di Cesena a chiedere informazioni e ho bussato all’Urp. Il tutto per verificare se ci fosse un buco nelle prenotazioni per anticipare la data del 1° dicembre. Niente da fare. L’attesa è quella, mi hanno ribadito, ossia dai 14 ai 15 mesi. E dire che il diabetologo non impiega più di dieci minuti ad esaminare i referti. L’unica cosa che ho ottenuto è che l’Urp ha promesso che, raccolta la mia denuncia, la girerà al direttore generale".

"Sono arrabbiata. Pago le tasse - dice la donna - ma non ho i servizi a cui ho diritto. A meno che non mi rivolga ad una trafila a pagamento o chieda al mio medico di famiglia che, però, non è obbligato a fornire questo servizio. Ma sarà giusto? E’ come se mi fosse negato il diritto di avere la patente". Tra l’altro tutti gli esami e gli accertamenti non possono essere antecedenti ai tre mesi dal rilascio della benedetta abilitazione alla guida. Un incastro sui tempi degni di un puzzle.

Ma la risposta dell’Ausl non si fa attendere. "Siamo a conoscenza delle difficoltà attuali che incontrano le persone come la signora che denuncia il caso - afferma la dottoressa Donata Dal Monte, responsabile della Medicina Legale dell’azienda sanitaria -. L’attesa è lunga anche a causa del pensionamento di un diabetologo che sarà sostituito a breve. Le visite diabetologiche, peraltro, sono previste in quella formula dal ministero dei Trasporti ma l’Ausl ha stabilito di procedere anche solo con la certificazione del medico di medicina generale, laddove non si presentino complicanze".

Il problema resta, comunque, trovare un medico di base disponibile. E che dire nel caso della signora, il cui medico è a pochi passi dalla pensione, e non sa ancora se troverà non troppo lontano da casa (abita in periferia) un nuovo medico che non abbia già esaurito la capienza degli assistiti?