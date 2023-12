Patente falsa, maxi multa da 5.000 euro

Gli agenti della polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare, in servizio lunedì mattina nei pressi di una scuola di Savignano sul Rubicone, hanno notato le manovre incerte di un’automobilista che aveva accompagnato a scuola una bambina. Gli agenti hanno controllato la donna alla guida, una filippina di 52 anni residente in zona, che ha esibito una patente di guida risultata contraffatta. Gli agenti hanno provveduto a sequestrare immediatamente la patente e pesanti sono state le conseguenze per l’automobilista.

Oltre alla denuncia a piede libero per la contraffazione e l’uso di un documento falsificato, la 52enne ha subito il fermo dell’autovettura e le è stata applicata una pesante sanzione amministrativa di 5.000 euro per guida senza patente.