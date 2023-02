I circoli republicani di Cesena, anche quest’anno, festeggiano il 174° anniversario della Repubblica Romana 9 febbraio 1849 - 9 febbraio 2023. Sono in programma eventi in ricordo della Repubblica Romana: giovedi 9 febbraio al circolo Pri di San Giorgio e al circolo Pri di Villachiaviche, sabato 11 febbraio al circolo Pri Martorano e al circolo Pri di Sant’Andrea in Bagnolo, domenica 12 febbraio al circolo Pri di Ronta. Il tema che in questo momento vogliamo evidenziare è: Patria e famiglia: Mazzini non va scambiato per Mussolini

Mazzini poneva, prima della patria, l’umanità: "La patria e la famiglia, separate dall’ideale dell’umanità diventano convinzioni meschine, moralmente ripugnanti: I primi vostri doveri, primi almeno per importanza, sono com’io vi dissi, verso l’umanità.

Siete uomini prima di essere cittadini o padri.

Se ovunque geme un vostro simile, ovunque la dignità della natura umana è violata dalla menzogna o dalla tirannide, voi non foste pronti, potendo, a soccorrere quel meschino o non vi sentiste chiamati, potendo, a combattere per risollevare gli ingannati o gli oppressi – voi tradireste la vostra legge di vita e non intendereste la religione che benedirà l’avvenire".

La patria di Mazzini è il mezzo o leva per operare efficacemente per l’umanità, vale a dire per la libertà e la dignità di tutti i popoli.

Sapeva bene che come individui possiamo fare molto poco per aiutare gli uomini e le donne di altri popoli.

Possiamo tutt’al più offrire gesti di carità o scambiare favori occasionali, come buoni vicini, ma non possiamo operare insieme per fini comuni di emancipazione politica e sociale.

Romano Fabbri, Pri Cesena