Patrignani: "Basta minimizzare, episodi criminali inaccettabili"

Anche la Confcommercio Cesenate, per voce del suo presidente Augusto Patrignani, chiede soluzioni immediate per la zona stazione. "Il futuro è adesso - si legge nella nota diffusa -. Questo è il nostro slogan e vorremmo che diventasse anche quello dell’amministrazione comunale. I reiterati episodi criminali sono inaccettabili. Confcommercio ha reso operativa una mappa permanente sulla sicurezza nei quartieri e nel recente monitoraggio di novembre si dava conto anche dell’estrema precarietà in cui versa la zona adiacente alla stazione dove vivono molte famiglie, ci sono attività commerciali e imprenditoriali e c’è un passaggio notevolissimo di studenti e pendolari. Se da una parte il nostro encomio va alle forze dell’ordine che svolgono con solerzia ed efficacia il loro lavoro, dall’altra la sollecitazione si indirizza all’amministrazione comunale per invitarla a intervenire sollecitamente e con efficacia per fronteggiare la situazione. Alla stazione deve ritornare la sicurezza. Anche noi abbiamo a cuore la riqualificazione della zona ferroviaria, ma ora l’attenzione deve concentrarsi sui problemi attuali legati all’insicurezza. Sarebbe un grave errore minimizzare quello che si sta verificando"

Intanto l’assessore alla sicurezza Luca Ferrini replica alle accuse mossegli da Lega e Cinquestelle: "Stupisce che a livello nazionale il M5S si occupi di povertà e disagio sociale mentre a Cesena solo di stazione ferroviaria e repressione poliziesca, addirittura permettendosi di spiegare al Prefetto come fare il proprio dovere. Ho l’impressione che colpire l’assessore Ferrini abbia un secondo fine: quello di abbattere un possibile ostacolo a un futuro accordo politico tra maggioranza e grillini a Cesena. Se è così, hanno proprio ragione: per i Repubblicani è possibile il discutere del governo della città solo con forze politiche serie e responsabili. Dell’arroganza dei populisti ne abbiamo le tasche piene. Con la Lega il dialogo è sempre a senso unico: se fai qualcosa di buono, o l’avevano proposto loro o da loro l’hai copiato. Se hai sbagliato, ti avevano già avvisato 10 anni fa".