Patrignani e il caro-sosta: "Così si uccide la città"

Nell’ottica costruttiva di collaborare con l’amministrazione comunale al miglioramento della vita cittadina in una fase di seria sofferenza economica e di consumi in calo con famiglie in stato di difficoltà, Confcommercio cesenate interviene per rimarcare che l’aumento del costo dei parcheggi, così come quello dell’occupazione di suolo pubblico e di altre tariffe non pare andare incontro alle esigenze di cittadini e imprenditori e dunque della città. Lo rimarca il presidente di Confcommercio cesenate Augusto Patrignani.

"È innegabile che gli aumenti danneggiano le famiglie e il centro storico – prosegue il presidente – che viene reso meno attrattivo rispetto ad altre mete commerciali dove i parcheggi risultano gratuiti. Nel momento in cui si è impegnati insieme tra Comune e associazioni in un gioco di squadra che riteniamo positivo per rilanciare il centro storico, ad esempio con la creazione degli importanti hub urbani che possono dare un ottimo contributo per rigenerare l’area antica, sarebbe bene che tutti i provvedimenti fossero coerenti e indirizzati in questa direzione del rilancio del centro storico".

"In taluni parcheggi – prosegue il presidente Patrignani – il costo a giornata raggiunge i quattro euro, che sono pari alle vecchie ottomila lire. Se ai tempi della lira avessimo pensato che la sosta avesse potuto arrivare a costare tanto non ci avremmo mai creduto e l’accostamento con oltre un quarto di secolo fa non è fuori di luogo né anacronistico poiché, come sappiamo e purtroppo sperimentiamo, il potere di acquisto di cittadini e famiglie nel passaggio dalla vecchia moneta all’euro negli anni che sono seguiti non è certo aumentato, anzi".

"Bene sarebbe dunque – afferma ancora il presidente di Confcommercio cesenate – ed è questa la nostra proposta, approfondire il confronto e non rendere gli aumenti ineluttabili, cercando di trovare soluzioni alternative che magari possano partire dalla razionalizzazione delle spese. Crediamo che tutti possano convenire che il caro parcheggi non è un segno di città amica verso i suoi concittadini e verso i turisti che arrivano da fuori, magari da città romagnole dove il costo della sosta è minore. E non lo è per i negozi del centro che se veramente si vuole aiutare occorre creare un contesto favorevole che includa anche la sosta non penalizzante. Avanti dunque con positività e piena collaborazione con gli hub urbani e tutti gli interventi utili al centro e alla città, ma senza aumentare costi e tariffe a danno della cittadinanza".