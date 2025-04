Patrignani nominato invitato permanente alla Giunta nazionale

Il presidente di Confcommercio cesenate e dell’Unione provinciale di Forlì-Cesena Augusto Patrignani (nella foto con il presidente nazionale Carlo Sangalli) è stato nominato invitato permanente alla Giunta di Confcommercio nazionale. Patrignani è molto radicato nella realtà territoriale, dove è titolare dell’impresa Maxicart ed è stato per tre anni e mezzo presidente di Cesena Football Club guidandolo insieme a un pool di imprenditori alla rinascita dopo il fallimento.

"Per me – rimarca Patrignani – è motivo di orgoglio e di rinnovato impegno il riconoscimento attribuitomi, un ulteriore stimolo a spendermi a favore delle piccole imprese di commercio, turismo, terziario e delle professioni, a tutela delle loro istanze e con l’accompagnamento attraverso servizi e consulenze sempre più mirati e innovativi. Mi piace pensare che il riconoscimento sia anche dovuto all’ottimo lavoro che la nostra Confcommercio cesenate produce e che in questi vent’anni di serrato lavoro, di concerto fra imprenditori e dirigenti, ha favorito un grande sviluppo dell’associazione, un suo efficentamento ed ammodernamento che di giorno in giorno intendiamo ancora di più incrementare. La sintonia con il presidente nazionale Carlo Sangalli e la sua vasta progettualità è da sempre totale. Continuiamo a lavorare insieme contro la desertificazione commerciale e per il rilancio del commercio di prossimità"