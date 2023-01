Patrignani: "Parcheggi, ridurre i costi: sono i più alti della Romagna"

Il presidente di Confcommercio Augusto Patrignani lancia strali sul primato in Romagna del costo dei parcheggi detenuto da Cesena, come emerge da una indagine. "Sarebbe bene - afferma – ridurre il costo dei parcheggi, ampliare le fasce di gratuità come segnale di attenzione ai negozi di prossimità e più in generale ai cittadini paganti".

"Nel programma di legislatura della giunta – prosegue – era stato inserito l’intervento di un nuovo parcheggio pubblico a servizio del centro finito nel dimenticatoio. Da anni l’amministrazione comunale informa di attendere con fiducia la conclusione della trattativa con i privati dell’istituto scolastico Sacro Cuore per poter mettere a disposizione della città nuovi 50 posti auto nella zona del Bonci. Ma di realizzato non c’è nulla. A Cesena servono più parcheggi e con tariffe più basse".