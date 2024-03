Patrignani:: "Più sostegni al Made in Italy"

Favorire l’export per valorizzare il made in Italy delle nostre imprese. Lo chiede il presidente di Confcommercio cesenate Augusto Patrignani. “Lunedì mattinala nostra sede in via Bruno a Cesena ospiterà una iniziava di Forza Italia con il viceministro Valentino Valentini alle imprese e made in Italy. Confcommercio cesenate è lieta di accogliere un evento di rilievo che mette al centro le imprese nell’ottica di rafforzare il brand del made in Italy e la sua esportazione nei mercati internazionali. La nostra casa è sempre aperta a tutti coloro, di qualsiasi parte politica, che considerano l’impresa motore dello sviluppo, creatrice di lavoro e di benessere".

"In questo senso l’incontro degli imprenditori con un autorevole esponente del governo che ha in capo le imprese e il made in Italy - prosegue Patrignani - è una straordinaria opportunità di confronto per reciproche sollecitazioni nell’ottica di valorizzare grande risorsa del mondo imprenditoriale. Cesena e il suo territorio vantano imprese leader a livello internazionale e anche un tessuto di piccole imprese, fittissimo e rappresentativo: una ogni otto abitanti. Tra queste, anche tra quelle di non grande dimensione, ce ne sono non poche che hanno avviato l’inserimento nei mercati internazionali e tengono alto nei vari settori operativi la creatività e la grande reputazione del made in Italy".

