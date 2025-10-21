Giocate a pallone
21 ott 2025
ANNAMARIA SENNI
Patrignani: "Rendiamo più sostenibili i costi della cultura a Cesena"

Per approfondire:

"Cesena capitale della cultura? Servono detrazioni fiscali per le spese culturali". Confcommercio Cesena interviene su un aspetto che si correla alla candidatura di Cesena a Capitale della Cultura insieme a Forlì, riflettendo sui costi della cultura a carico delle famiglie, che devono essere sostenuti con politiche incentivanti. "La cultura non è un bene accessorio – afferma il presidente Augusto Patrignani – : è una necessità sociale, educativa ed economica. Sosteniamo con convinzione nel territorio la proposta di introdurre una detrazione fiscale per spese culturali delle famiglie, avanzata da Impresa Cultura Italia–Confcommercio". "Abbiamo una rete culturale viva: librerie indipendenti, cinema di qualità, teatri, eventi musicali e associazioni culturali che animano il centro e i quartieri. Ma troppe famiglie sono costrette a limitare i consumi". La misura proposta da Confcommercio nazionale prevede che le famiglie possano detrarre dalle tasse il 19% delle spese culturali, analogamente a quanto avviene per le spese mediche o scolastiche. "Parliamo di un sistema tracciabile: se una famiglia spende 300 euro l’anno in libri, biglietti teatrali, cinema o concerti, può recuperarne quasi 60 in dichiarazione dei redditi".

