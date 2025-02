"Patti di quartiere non rispettati"

Il consigliere comunale Enrico Castagnoli, esponente di Fratelli d’Italia, ha presentato una mozione a nome di tutto il gruppo al consiglio comunale per sollecitare l’attuazione delle opere pubbliche previste nei ‘Patti di quartiere’, siglati dall’Amministrazione comunale con i 12 quartieri della città nel 2021.

"I ’Patti di quartiere’ - sostiene Castagnoli – nati come strumento di collaborazione tra il Comune e le comunità locali, prevedono una serie di interventi di riqualificazione urbana, viabilità e sicurezza, molti dei quali ancora in sospeso. Tra le opere citate nella mozione, emerge la mancata realizzazione dell’attraversamento pedonale semaforizzato a Calisese, promesso già nel 2023 in collaborazione con la Provincia, ma ancora in attesa di autorizzazione. Situazione analoga per il nuovo campetto da basket a San Cristoforo, il cui studio di fattibilità, avviato nel 2022, non è ancora stato completato".

Critiche anche per il quartiere Vallesavio, dove l’installazione di semafori pedonali a San Vittore e San Carlo non ha ancora trovato copertura finanziaria, nonostante le verifiche iniziate nel 2022.

Nel patto del quartiere Fiorenzuola invece, viene chiesta maggior sicurezza per gli attraversamenti su viale Guglielmo Marconi. L’attenzione si concentra anche sul progetto di rigenerazione urbana dell’ex scuola di Diegaro nel quartiere Oltresavio, dove il percorso di progettazione avviato nel 2021 non ha ancora portato a interventi concreti.