Pattinaggio, luminarie e mostre a Santa Lucia

Il villaggio di Natale con la pista per il pattinaggio, il ritorno del Palarubicone, i 50 anni di Avis, la Fiera di Santa Lucia e tantissime altre novità. "Savignano si prepara per le feste – ha detto il sindaco Filippo Giovannini – con un cartellone di eventi che copre tutto il periodo natalizio, a partire da domenica con il mercatino del riuso, primo evento di una serie che si protrarrà fino al 14 gennaio. In mezzo l’appuntamento più caro ai savignanesi, quello con la Fiera di Santa Lucia (8, 9, 10 e 13 dicembre). A cominciare dalla Sagra del torrone con il mercato e il mercatino, le mostre, le esibizioni musicali e gli intrattenimenti, i maestri fabbri, i fotografi, i contributi degli storici della città, il cartellone coordinato dall’Amministrazione Comunale raccoglie le creatività e le passioni di associazioni, artigiani, volontari, consulte di quartiere, cittadini e imprenditori locali. Proprio ai commercianti e agli operatori del centro storico si deve la grande novità del Villaggio di Natale ’Savignano Magic Christmas’ che sarà allestito in piazza Castello con al centro la pista per il pattinaggio sul ghiaccio che sarà inaugurata venerdì 8 dicembre alle 16. La pista di ghiaccio non è l’unica sorpresa del Natale 2023".

Nel parcheggio dello stadio comunale già da qualche giorno c’è la tensostruttura che ospiterà il Tendone delle tombole, che aprirà giovedì 7 dicembre e offrirà fino al 14 gennaio 2024 tantissime proposte di divertimento, con all’interno la regina dei giochi natalizi, la tombola. Il tendone, a cura di Rubicone Eventi, vede al timone i mattatori Pier Franco Nini Gozi, tra i fondatori dello storico palatombole che ha attirato da sempre a Savignano gli appassionati del gioco più tradizionale che c’è, e Mattia ’Matro’ Guidi. Da segnalare sabato 9 dicembre alle 21 il primo appuntamento della nuova stagione teatrale al Cinema Teatro Moderno con Natalino Balasso in ’Dizionario Balasso’ e il 13 dicembre, festa di Santa Lucia, patrona di Savignano sul Rubicone, il convegno ’Il progetto della bretella. I recenti rinvenimenti archeologici del Compito’, inizio alle 14.30, nei locali del museo archeologico ’don Giorgio Franchini’, a San Giovanni in Compito.

Questa edizione della fiera ospiterà anche una bellissima festa, domenica 10 dicembre, in occasione del 50esimo del gruppo comunale Aido. L’anniversario sarà celebrato con il concerto di Natale ’Il ritmo dei sogni’, canti di Simone Antoniacci e the Christmas Band, alle 17 nella chiesa collegiata di Santa Lucia. Anche la Consulta del Centro storico sarà protagonista di un evento con lo spettacolo di Silvio Castiglioni Due racconti di Jack London (domenica 10 dicembre alle 17 nella Chiesa del Suffragio, ingresso libero).