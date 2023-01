Patto con Hera: gli hotel si tingono di verde

Gli albergatori di Cesenatico ed il Gruppo Hera si impegnano in un progetto mirato alla sostenibilità ambientale. Adac Federalberghi ed il Comune di Cesenatico hanno infatti firmano un protocollo d’intesa per il lancio del progetto pilota "Alberghi green", che vedrà Hera collaborare con le strutture ricettive del territorio in un’iniziativa all’insegna dei una migliore gestione della raccolta rifiuti e dell’economia circolare, seguendo le priorità indicate dall’Agenda Onu 2030. Prima della firma del protocollo è stato illustrato il progetto, che nasce da una proposta del laboratorio di idee HeraLab e che entrerà nel vivo prima della stagione estiva. Si tratta di un’iniziativa unica nel panorama nazionale, centrata sulla creazione di una rete di alberghi che abbiano a cuore l’ambiente in modo concreto, con tanto di misurazione delle performance ambientali in base a precisi indicatori, messi a punto da un gruppo di lavoro dedicato della multiutility. L’iniziativa è stata presentata ieri al Museo della Marineria dove sono intervenuti il sindaco Matteo Gozzoli, il presidente dell’Adac Leandro Pasini, l’ideatore del progetto Giuseppe Ricci, il presidente dei Giovani albergatori Adac Filippo Torres ed Orazio Iacono, amministratore delegato del Gruppo Hera.

L’obiettivo è mettere in pratica un nuovo modello fondato sul rispetto per l’ambiente, attraverso la condivisione e l’applicazione di principi di sostenibilità, per controllare il proprio impatto ambientale, utilizzare le risorse in maniera efficiente, usare prodotti ecocompatibili e gestire correttamente i rifiuti prodotti, incentivandone la riduzione. Il Gruppo Hera fornisce il proprio contributo grazie al know-how in tema di monitoraggio dei dati, consigli sui consumi a minor impatto ambientale e proposte di miglioramento dei comportamenti, con particolare riguardo al perseguimento della neutralità di carbonio, alla rigenerazione delle risorse, la resilienza e l’innovazione. Inoltre la multiutility avvierà una capillare attività di comunicazione in collaborazione con gli altri partner e si occuperà di supportare la formazione degli aderenti sugli aspetti tecnici, sensibilizzandone il personale attraverso apposite campagne informative. L’elemento che rende unica l’iniziativa a livello nazionale, è rappresentato dalla misurazione delle performance degli aderenti alla rete green, grazie all’individuazione di parametri di riferimento per valutarne il comportamento sostenibile. Già nel corso del 2022 il Gruppo Hera ha avviato progetti interni per individuare azioni e strumenti sostenibili volti a rispondere alle sollecitazioni ricevute dal mondo degli albergatori e dell’accoglienza in generale.

Giacomo Mascellani