"Patto per battere la criminalità"

Patto tra forze dell’ordine e cittadinanza per sconfiggere la criminalità. Ha fatto da sfondo all’importante evento promosso da Confcommercio cesenate a cui ha assistito un folto pubblico, anche di autorità militari, per la celebrazione della Giornata della legalità di Confcommercio a livello territoriale con la presentazione del libro "Guerra alla camorra. Assalto ai Casalesi", scritto dal generale dei Carabinieri Carmelo Burgio. Oltre a Burgio, è intervenuto Giovanni Nistri, già Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri. Ha moderato Michele Pascarella, già dirigente del Commissariato di Cesena.

Le mafie si possono combattere con successo, ha messo in luce il relatore, come ha dimostrato il cosiddetto Modello Caserta, raccontato nel dettaglio dall’autore del libro, sottolineando il significato vero di una lotta al crimine organizzato e mettendo in luce il contributo offerto da tutto il personale del Comando territoriale dell’Arma alla riaffermazione della legalità, in un territorio contaminato dai clan.

Il generale ha anche affermato che in tutti i territori ogni forma di criminalità può essere affrontata e sconfitta con l’intervento delle forze dell’ordine e il sostegno attivo della cittadinanza in una sorta di patto contro il crimine.

Il presidente di Confcommercio cesenate Augusto Patrignani ha rimarcato il significato della Giornata nazionale di Confcommercio ‘Legalità, ci piace!’ ribadendo l’impegno dell’associazione nel contrasto alla criminalità organizzata e nella promozione di una cultura della legalità, condizioni imprescindibili non solo per la crescita e lo sviluppo delle imprese, ma dell’intero Paese.