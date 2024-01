Patto per il Libro: martedì il tavolo di confronto

Il "Patto per la lettura" a Cesenatico decolla con il primo tavolo che si terrà martedì 30 gennaio alle 15.30 nella Biblioteca comunale e che vedrà la partecipazione dei suoi firmatari, insieme all’assessore alla cultura Emanuela Pedulli, al dirigente Silvio Mini e al direttore del Museo della Marineria e della Biblioteca comunale Davide Gnola. In questo primo incontro saranno condivise le attività dedicate alla promozione del libro e della lettura e saranno messe a punto strategie utili per fornire alla cittadinanza una comunicazione completa e coordinata di tutte le iniziative offerte.

Il progetto ha durata triennale, con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, convinti dell’impatto positivo esercitato dal libro e dalla lettura sul rafforzamento del tessuto sociale della comunità. Ad oggi hanno sottoscritto il "Patto per la Lettura" l’associazione culturale Barbablù; l’Ausl della Romagna con i Distretti sanitari di Cesena, Valle Savio e del Rubicone; Circolo Arci Borella, Confesercenti Cesenate, cooperativa sociale Società Dolce, Cooperativa stabilimenti balneari, le due Direzioni didattiche di Cesenatico, Formula Servizi, l’Istituto Leonardo Da Vinci; Quelli di Sala del 2° Circolo Didattico; la scuola materna Cardinal Schuster e la scuola media Dante Arfelli. A questi vanno aggiunti i volontari di Nati per Leggere e del gruppo dilettura Legger-mente.

g.m.