"Patto territoriale per il ’buon lavoro’"

Un patto sul buon lavoro con il più ampio coinvolgimento del sistema territoriale. Lo auspica Confartigianato Federimpresa Cesena che ha partecipato all’incontro ‘Il buon lavoro è possibile" promosso dall’associazione Zaccagnini, e tenutosi nella sede cesenate di Confartigianato ii, in collaborazione con Confartigianato Cesena e Cisl Romagna e il patrocinio della Camera di Commercio Romagna.

"Confartigianato – mette in luce il Gruppo di Presidenza – è impegnato attivamente sulla frontiere del lavoro sostenibilee ha avviato un ciclo di incontri formativi per le imprese sul tema della sostenibilità, nel contesto di un progetto avviato con un’indagine su duecento imprese per monitorare i comportamenti virtuosi in termini di conciliazione tra sviluppo e salvaguardia ambientale e valorizzazione del patrimonio umano nella gestione di impresa. Il buon lavoro può essere sostenuto e valorizzato con un impegno di tutto il sistema territoriale".