Patto tra le associazioni per la ’Romagna Toscana’

di Gilberto Mosconi

Aumenta il numero delle associazioni impegnate nel territorio di Bagno di Romagna, per la stagione 2023, per promuovere iniziative comuni. Stanno preparando eventi, caratterizzati dal tema della "Romagna toscana", il territorio romagnolo che affonda le proprie plurisecolari radici nella confinante Toscana fiorentina e aretina. Proprio un secolo fa, il 4 marzo 1923, venne firmato il decreto del Governo presieduto da Benito Mussolini, con il quale un quindicina di Comuni, fino ad allora in territorio provinciale di Firenze, vennero trasferiti alla Provincia di Forlì.

Per quanto riguarda la Valle del Savio, tra quei Comuni che divennero forlivesi c’erano Sorbano (poi assorbito dal Comune di Sarsina), Verghereto, Bagno di Romagna.

Nei giorni scorsi è stato creato il "marchio" per le iniziative che saranno messe in campo quest’anno, in cui spiccano il giglio fiorentino per Firenze e la Caveja col galletto per Forlì. Dopo il lancio del marchio, imminente anche quello delle prime iniziative che vedono la Polisportiva San Pietro di San Piero in prima fila con una manifestazione che verrà presentata fra alcuni giorni.

Nel gruppo delle associazioni che parteciperanno alle iniziative 2023 per i primi 100 anni di Bagno forlivese, va segnalato l’ingresso della Compagnia degli Arcieri del Monte Còmero di S.Piero. Oltre a Polisportiva S.Pietro e Compagnia Arcieri, collaborano Avis San Piero, Faro di Corzano, Tra Monti e Valli, Asilo delle Grazie, associazione Don Virgilio Resi, Banda S.Cecilia, Centro Auser di S.Piero.