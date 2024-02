Patto tra Pri,. Azione e Più Europa

Dopo che una lista unica con i tre simboli è stata annunciata da Pri, Azione e Più Europa per le comunali di Cesena, a sostegno del candidato di centrosinistra Enzo Lattuca, le tre forze politiche hanno stretto ieri il patto per Gambettola. "Abbiamo riscontrato molte affinità programmatiche - affermano – a cominciare dalla necessità di rivoltare come un calzino la pseudo patrimoniale della Tari".

"Consapevoli che la competizione per il governo del Comune – proseguono Pri, Azione e Più Europa – potrà essere vinta solo attraverso una lista cittadina che investa le altre forze politiche capaci di miglioramenti, impossibili da intravedere nelle proposte della lista preannunciata del centrodestra,i tre partiti hanno delegato i dirigenti locali del Pri Danilo Nicolini e Giulio Gherardo Starnini a rappresentarle al tavolo delle trattative con il Pd locale per la formazione di una lista".