Pattuglie in moto in strada Una task force di 12 agenti

Motociclisti esperti per presidiare il territorio e garantire la sicurezza nelle strade in maniera più veloce. Il servizio di pattugliamento della polizia locale vanta una task force di dodici agenti motociclisti. Al termine della fase dell’addestramento, che si è appena conclusa, gli agenti sono stati formati per svolgere attività di presidio e controllo programmate sul territorio che incrementeranno i servizi e garantiranno minori tempi di intervento sulle emergenze. Grazie alla facilità con cui gli agenti si possono spostare in sella ai loro mezzi infatti, diventa più semplice evitare il traffico automobilistico tipico della città e raggiungere più velocemente i luoghi in cui è richiesto il loro intervento. Si è conclusa in questi giorni l’importante attività di formazione del corpo di polizia locale di Cesena finalizzata all’addestramento degli agenti candidati al servizio moto-montato e all’aggiornamento professionale di tutti coloro che svolgono questo servizio già da tempo. Il Corpo ha a disposizione otto motocicli, efficienti e adatti agli interventi da attuare, destinati ai specifici servizi di sicurezza stradale e di viabilità, controllo del territorio e presidio della manifestazioni sportive e istituzionali. L’addestramento periodico consente alla squadra dei motociclisti di essere sempre preparata ad affrontare i numerosi e impegnativi servizi per le strade della città.

"Questa vera e propria task force moto-montata – commenta l’assessore con delega alla sicurezza Luca Ferrini – è impiegata in attività su strada, di controllo, presidio e di prevenzione che richiedono particolari capacità e una preparazione completa. Gli operatori hanno svolto un addestramento progressivo che comprende manovre di gruppo, esercitazioni come il rallentamento controllato del traffico sulle strade a grande scorrimento, fino a testare i percorsi su strade sterrate e il sistema di scorta a staffetta. Alle attività hanno preso parte anche due agenti del corpo della polizia locale di Piacenza che hanno contribuito alla formazione condividendo la propria esperienza sul territorio. Il significativo turn over generazionale che negli ultimi due anni ha interessato il nostro corpo di polizia locale ha comportato la perdita di alcune figure con esperienza, e questa occasione di avvicendamento del personale, che frattanto ha maturato un’esperienza di servizio sufficiente, è stata propizia per svolgere un addestramento generale di riepilogo dei servizi tecnici di polizia stradale e di ripasso delle buone prassi per l’esecuzione". A conclusione della fase di addestramento, il Comando di via Dell’Amore ha ospitato una cerimonia nel corso del quale il Comandante Andrea Piselli ha augurato agli agenti incaricati un buon lavoro.