Pauroso incendio in un’azienda. Materiale sportivo in cenere

Un vasto incendio si è sprigionato nella tarda mattinata di ieri nei locali dell’azienda di abbigliamento e materiale sportivo Air Machine in via delle Mele a Cesena. I danni riportati da strutture e materiali sono particolarmente ingenti.

Le squadre dei vigili del fuoco che sono intervenute sul posto hanno dovuto fare i conti con una situazione particolarmente complessa perché le fiamme avevano avvolto la struttura dal piano terra fino al tetto, causando danni significativi e distruggendo molto del materiale, prevalentemente pallet di abbigliamento sportivo, che si trovava all’interno, nelle zone interessare dall’incendio. Gli uomini del 115 sono intervenuti anche al primo piano, dove si trovano gli uffici e sulla guaina esterna di copertura del fabbricato. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta, perché non appena i lavoratori si sono accorti della presenza del fumo, sono riusciti a mettersi in salvo, uscendo velocemente dallo stabile e aspettando l’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Cesena. I danni non sono ancora stati quantificati, ma il materiale danneggiato o incenerito è notevole.

Le ragioni che hanno causato il rogo sono al vaglio del personale tecnico.