Pauroso incidente sulla Secante: traffico bloccato

Pauroso incidente ieri mattina dopo le 10.30 sulla Secante. Al km 2.8 una Hunday si è ribaltata e sono stati coinvolti altri mezzi: un carro attrezzi e un’Alfa Romeo. Fortunatamente sono rimaste ferite solo due persone in modo lieve, residenti in zona, un uomo e una donna, e le ambulanze del 118 hanno provveduto a trasportarle al Pronto Soccorso del Bufalini dove il personale ha effettuato tutti i controlli e gli esami di routine con le probabili seguenti dimissioni non avendo riscontrato criticità. Il traffico, direzione Rimini è stato immediatamente bloccato. Sul posto è giunta una pattuiglia della Polizia Locale che ha provveduto a effettuare tutti i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il personale dell’Anas, ha compiuto tutte le operazioni per liberare la strada e la circolazione è stata ripristinata con il traffico tornato alla normalità alle 12.15. Grosse difficoltà per il traffico che a quell’ora e in una giornata prefestiva registra un buon aumento per gli spostamenti per i vari acquisti e per trascorrere il weekend.

e.p.