Pavimentazione e opere idrauliche

Proseguono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria disposti dal Comune di Cesena, anche in seguito ai danni dell’alluvione. Domani partiranno interventi di ripristino delle pavimentazioni dei marciapiedi con tappeto d’usura nelle vie Tavolicci, Strabatenza, Pietrapazza, Spinello, Biserna e Capanne. La viabilità sarà regolata da un senso unico alternato con semaforo o movieri e da un divieto di sosta con rimozione valido per l’intera giornata.

Avvio dei lavori anche in via Settecrociari, angolo con via Spello. L’intervento rientra nel progetto opere idrauliche di via Montale e si concluderà entro la fine del mese di marzo. Anche in questo caso, al fine di rendere sicura l’area di cantiere, la circolazione sarà regolata da un senso unico alternato con semaforo o movieri. Le modifiche temporanee alla viabilità entreranno in vigore in corrispondenza dell’avvio delle opere e saranno indicate da apposita segnaletica di direzione, deviazione e lavori in corso.