Pavimentazione nuova sulla Sp 33

Parte lunedì il cantiere per il rifacimento della pavimentazione stradale della Sp33 Gatteo. Considerato il consistente traffico pesante, verrà realizzata una pavimentazione più performante che richiederà quattro giorni per portare a termine i lavori che verranno eseguiti nelle ore diurne, perché nella fascia notturna le condizioni climatiche non permettono la posa dei materiali adottati. La prima fase prevede la chiusura della corsia destra in direzione Gatteo, in seguito la corsia opposta. Per limitare al massimo i disagi, verranno installati sul posto dei cartelli per comunicare la presenza del cantiere a partire da lunedì, consigliando percorsi alternativi.